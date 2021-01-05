شاهد..ضبط كمية مخدرات غير مسبوقة قادمة من دولة عربية إلى مصر

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أحبط الأمن المصري تهريب أكثر من 8 أطنان من مخدر الحشيش وأكثر من 8 ملايين قرص كبتاغون مخدرة في حاوية بميناء بورسعيد.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى عبر ميناء غرب بورسعيد بنظام الترانزيت.
وأوضحت أن ملاك الحاوية قاموا بتقديم مستند شحن يثبت احتواءها على مواد بلاستيكية لإخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن مشمولها.
وأسفر التفتيش عن ضبط 8.22 طن حشيش، وأكثر من 8 ملايين قرص كبتاغون مخدر، تقدر قيمتها بحوالي 611 مليون جنيه مصري.
Source slaati
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