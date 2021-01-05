آل الشيخ: ” إذا أنت مع بلدي وقادتي فأنا معك هذا موقفي اليوم ودوم “

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علق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ على موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر.

وقال آل الشيخ: ” إذا أنت مع بلدي وقادتي فأنا معك، والعكس صحيح، ما يحتاج أشرح أكثر من كذا هذا موقفي اليوم ودوم ” .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، صرح أمس الاثنين، بأن سياسة المملكة قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد سموه أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين.

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