بعد تردده في تلقيه.. الدكتور حرب الهرفي يتلقى اللقاح وينصح الجميع به (فيديو)

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أعلن استشاري امراض الحساسية والربو الدكتور حرب الهرفي، تلقيه لقاح كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعد تأكده من سلامته وموثوقيته.

وقال الدكتور الهرفي في فيديو نشره عبر حسابه، إنه سبق وكتب في تغريدة أنه لن يتلقى لقاح كورونا، ولكن بعد التأكد من موثوقيته وسلامته عبر دراسات علمية، وأنه يعطي مناعة لفترة طويلة تمتد لأكثر من 6 أشهر، عزم على تلقيه.

وأضاف أن التطعيم آمن، وأن المناعة التي يعطيها جيدة ومستمرة وبدون أي أعراض جانبية، ناصحا الجميع بتلقي اللقاح بعد أن وفرته الدولة لجميع المواطنين.

Source akhbaar24.argaam

