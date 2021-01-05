مواطن يسأل ما هو إجراء عمل وكالة من شخص مصاب بغيبوبة.. و”العدل” تجيب

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ردت وزارة العدل على مواطن استفسر عن إجراء عمل وكالة من شخص مصاب بغيبوبة، بتوضيح الحالات التي يمكن فيها ذلك.
وقالت الوزارة إنه إذا كان المرء يدرك فيمكنه التوكيل لدى أحد الموثقين أو تحميل تطبيق وزارة العدل وطلب خدمات كتابات العدل المتنقلة.
وأضافت أنه في حالة عدم إدراك المرء فيمكن استخراج صك ولاية عليه، ولوليه إدارة أموره المالية أو التوكيل على ذلك، بحسب ما ينص عليه في صك الولاية.
Source akhbaar24.argaam
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