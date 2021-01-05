فيديو.. مسن “كفيف” يضع حبلاً من منزله إلى المسجد لضمان الصلاة مع الجماعة بجازان

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لم يعُق فقدان نعمة البصر مسناً في قرية ختب بجزيرة فرسان التابعة لمنطقة جازان عن الصلاة مع الجماعة بالمسجد، إذ وضع حبلا من منزله إلى المسجد ليحدد له الطريق.

حول قصته قال العم علي خميسي، في لقاء ببرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إنه فقد البصر بسبب غوصه في البحر، وذهب لطبيب في الرياض ليجري له عملية لكن لم تنجح واستمر على هذا الحال.

وأظهر تقرير بثه البرنامج العم علي وهو يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة في جماعة عن طريق حبل وضعه على الأرض ليتحسسه بقدمه وهو يمشي مستخدما عصاه.

Source akhbaar24.argaam

