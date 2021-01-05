︎ :
.
لم يعُق فقدان نعمة البصر مسناً في قرية ختب بجزيرة فرسان التابعة لمنطقة جازان عن الصلاة مع الجماعة بالمسجد، إذ وضع حبلا من منزله إلى المسجد ليحدد له الطريق.
حول قصته قال العم علي خميسي، في لقاء ببرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إنه فقد البصر بسبب غوصه في البحر، وذهب لطبيب في الرياض ليجري له عملية لكن لم تنجح واستمر على هذا الحال.
وأظهر تقرير بثه البرنامج العم علي وهو يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة في جماعة عن طريق حبل وضعه على الأرض ليتحسسه بقدمه وهو يمشي مستخدما عصاه.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مسن “كفيف” يضع حبلاً من منزله إلى المسجد لضمان الصلاة مع الجماعة بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.