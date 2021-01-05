︎ : .

كاد قائد مركبة متهور أن يتسبب في حـادث مروري، بعد قطعه طريقاً رئيسياً بشكل مفاجئ ومحاولته عكس اتجاه السير. ونشر حساب “داش كام السعودية”، مقطع فيديو يوثق الواقعة من خلال كاميرا مثبتة في سيارة أخرى. ورصد الفيديو لحظة قطع قائد المركبة الطريق الرئيسي بشكل مفاجئ وتوقفه بعرض الطريق ونجاته من الاصطدام بسيارة أخرى قادمة في الاتجاه الصحيح بثوانٍ معدودة. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. قائد مركبة كاد يتسبب في حـادث بعد محاولته المتهورة عكس اتجاه السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.