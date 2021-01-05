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ولي عهد البحرين يتوجه إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية الـ41

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الرياض - محمد عبدالله - يرأس وفد بلاده..

توجّه ولي العهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى على رأس وفد بلاده ليترأس وفد المنامة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستُعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.

وغادر أمير قطر الأمير تميم بن حمد، بلاده، صباح اليوم، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد الدوحة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستُعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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