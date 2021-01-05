«حساب المواطن»: الزوج لن يستفيد بدعم مطلّقته بشرط

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الزوج لا يستفيد من الدعم المقدَّم لطليقته بعد إتمام إجراءات الطلاق، وتحديث للحالة الاجتماعية في الأحوال المدينة.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على سؤال من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «في في حال تم تحديث الحالة الإجتماعية في الأحوال المدنية إلى (مطلقة) ستصبح حالة الأهلية (تابع غير مؤهل) لدى رب الأسرة، ولن يتم احتسابك ضمن مبلغ الدعم».

وقالت المواطنة في استفسارها: إن طليقها يستفيد من اسمها في حساب المواطن، فكيف تسقط اسمها من حسابه؟.

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