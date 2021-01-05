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حاكم دبي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ41

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الرياض - محمد عبدالله - يرأس وفدًا رفيع المستوى..

غادر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بلاده صباح اليوم، متوجهًا إلى المملكة العربية على رأس وفد الدولة إلى الاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه المملكة اليوم الثلاثاء، في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة.

ورافق حاكم دبي، وفد رفيع يضم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعلي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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