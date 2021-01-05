الحصيني: أمطار خفيفة على بعض المناطق خلال ساعات

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، على بعض مناطق المملكة، خلال الـ24 ساعة القادمة «من اليوم الثلاثاء وحتى صباح غد الأربعاء».

وقال الحصيني -عبر تويتر- إن هطول الأمطار سيشمل أجزاء من الباحة وجازان وعسير، وبين الليث والقنفذة، وبين حائل والقصيم.

وحول درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم الثلاثاء «الساعة السادسة بتوقيت السعودية»، قال الحصيني، إن عرعر سجلت أقل درجة حرارة بـ7 درجات مئوية، بينما سجلت جازان أعلى درجات حرارة بـ24 درجة مئوية، وسجلت مدينة الرياض 10 درجات مئوية، ومكة المركمة 21 مئوية، والمدينة المنورة 18 مئوية، والدمام 13 مئوية.

وأشار الحصيني إلى وجود رطوبة من متوسطة إلى عالية على معظم المناطق، صباح اليوم الثلاثاء، مضيفًا أن الرطوبة فجر اليوم على معظم المناطق كانت بين 50% و100%، مع تشكل الضباب على بعض المناطق.

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