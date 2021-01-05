أمير القصيم يدشن مشروع تصريف السيول من بحيرات النقع لوادي الرمة ببريدة.. اليوم

يدشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم اليوم الثلاثاء، أعمال مشروع تصريف السيول بالثقب الأفقي من بحيرات النقع لوادي الرمة بمدينة بريدة بتكلفة 542.3 مليون ريال.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، أنَّ منظومة تصريف السيول بالثقب الأفقي تمتد من بحيرات النقع بمدينة بريدة وحتى وادي الرمة، بهدف استقبال مياه السيول المتدفقة بمنظومة شبكية لخدمة الوسط الشرقية لمدينة بريدة.

وأشار إلى أنَّ مشروع الثقب الأفقي جهز بقطر 3500ملم بطول 9600م, ويشمل محطة الوادي بطاقة استيعابية قدرها 27,180 لترًا/ ثانية ومحطة المشتل بطاقة استيعابية قدرها 5200 لتر/ ثانية، ومحطة النقع بطاقة استيعابية قدرها 3900 لتر/ثانية، وتشمل بحيرات النقع بسعة تخزينية 768,400 م3، وبحيرة المشتل بسعة تخزينية قدرها 461,000م3, وبحيرة الفاخرية بسعة تخزينية قدرها 143,300م3- بحسب"واس".

وقدم المجلي شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على دعمه الدائم، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف على ما تجده أمانة المنطقة وبلدياتها من دعم متواصل.