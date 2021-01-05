أمير تبوك يستقبل مواطنًا اشترى منزلًا لورثة وأعاده لهم

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن ما فعله المواطن قاسم القحطاني من شراء عقار لورثة كان مطروحًا في مزاد وإعادته لهم، هو مفخرة للشعب السعودية وعمل إنساني يفاخر به الجميع.

وأوضحت إمارة منطقة تبوك –عبر تويتر- أن أمير المنطقة استقبل بالقصر الحكومي المواطن قاسم القحطاني، وأشاد بمبادرته وموقفه الإنساني مع الورثة، بعد شراء عقاراتهم المطروحة بالمزاد العلني بتبوك وإرجاعها لهم لوجه الله تعالى.

وكان مقطع مصوَّر قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لقيام مواطن من تبوك بشراء عقار من مزاد علني يرجع الى سيدتين وابن من ذوي الحالات الخاصة بمبلغ مليون ريال، وإعادته لهم مرة ثانية.

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