وزير إماراتي: «قمة العلا» تاريخية.. تعيد اللحمة الخليجية

ثمن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي، التي تعقد غدًا الثلاثاء، في العلا.

وقال قرقاش، عبر تويتر، نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح.

كان وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد الناصر أكد، اليوم الإثنين، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم.

وأوضح وزير خارجية الكويت، أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالين مع سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، وأمير قطر، تميم بن حمد، من أجل توقيع بيان قمة العلا.

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، في وقت سابق، أن الطرفين اتفقا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، وأضاف أن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم.