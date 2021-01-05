السعودية اليوم / الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

سجلت الصين 33 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 87183 , بينما لا يزال إجمالي عدد الوفيات ثابتا عند 4634 حالة وفاة .

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07:24ت م

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شنغهاي 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسسجلت الصين 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 87183 , بينما لا يزال إجمالي عدد الوفيات ثابتا عند 4634 حالة وفاة .// انتهى //07:24ت م0004

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