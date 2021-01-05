السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 715 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مركز تدابير الكوراث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64,979 إصابة , فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,007حالة وفاة .

// انتهى //

06:32ت م

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سيئول 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 26 حالة وفاة .وأوضح مركز تدابير الكوراث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 64,979 إصابة , فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,007حالة وفاة .// انتهى //06:32ت م0003

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