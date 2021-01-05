السعودية اليوم / مصر تسجل 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 58 حالة وفاة



القاهرة 20 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 1277 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المصرية اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 143464 إصابةً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7863 حالة وفاة.

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01:45ت م

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القاهرة 20 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 58 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة المصرية اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 143464 إصابةً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7863 حالة وفاة.// انتهى //01:45ت م0202

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