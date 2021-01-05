

جدة 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة - بفضل الله - من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة : الجهات الأمنية بمحافظة تربة تقبض على شخص قام بنشل امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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