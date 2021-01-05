

عرعر 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية غرب عرعر اليوم، جولات ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المهنية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة، أسفرت عن تحرير 5 مخالفات ومصادرة 5 كيلو جرامات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.

// انتهى //

23:59ت م

0193





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تنفذ جولات رقابية على المحال التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.