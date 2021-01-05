

تونس 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 1252 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 144796 إصابةً، فيما ارتفع عدد إجمالي حالات الوفيات إلى 4862.

// انتهى //

23:27ت م

0189



تونس 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسسجلت تونس 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 62 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 144796 إصابةً، فيما ارتفع عدد إجمالي حالات الوفيات إلى 4862.// انتهى //23:27ت م0189

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تسجل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.