السعودية اليوم / الجزائر تسجّل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واس

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 237 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت خمس حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2776 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 191 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67999 حالةً.

// انتهى //

23:00ت م

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الجزائر 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسسجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 100645 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت خمس حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2776 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 191 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67999 حالةً.// انتهى //23:00ت م0184

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