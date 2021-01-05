«أبشر»: شروط لخدمة التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية

جددت منصة أبشر التذكير، بشروط ومتطلبات الاستفادة من خدمة التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية كأحد خدماتها الإلكترونية.

وكتبت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، تصفّح الدليل الإرشادي لخدمات منصة أبشر وتعرّف على خدمة (التبليغ عن تغيّب العمالة المنزلية).

شروط التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية

وأشارت منصة أبشر، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هذه الخدمة تمكن الأفراد المسجلين والمفعلين ببوابة «أبشر» من التبليغ عن تغيب عمالتهم المنزلية عن العمل.

وحددت منصة أبشر، الشروط الأساسية اللازمة للتمكن من الاستفادة بخدمة التبليغ عن العمالة المنزلي المتغيبة وتتمثل هذه الشروط في:

- يتم التبليغ عن تغيب العمالة التي تحمل إقامة سارية فقط.

- عدم وجود بلاغ نشط مسجل مسبقا عن طريق البوابة أو مكاتب الجوازات يتعلق بتغيب العامل عن العمل.

- ألا يكون هناك «تنازل» مسجل بالبوابة الإلكترونية لنقل الخدمات.

- ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

- أن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول.

- يتم إلغاء البلاغ عن طريق إدارة الوافدين

وأوضحت منصة أبشر، أنه يتعين مراجعة المديرية العامة للجوازات بعد 20 يومًا من تلقي الرسالة النصية لتسليم جواز سفر العامل ورخصة إقامته.

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