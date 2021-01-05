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«الخطوط السعودية»: استرجاع قيمة التذاكر من 3 إلى 21 يومًا

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الرياض - محمد عبدالله - بعد إلغائها بسبب فيروس ..

أوضحت الخطوط ، أنَّ عملية استرجاع مبلغ التذاكر الملغاة، يستغرق ما بين 3 إلى 21 يومًا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «مشكلة استرجاع مبلغ نظرًا لإلغاء الرحلة لوجود مصاب كورونا في المنزل و لنا الآن أكثر من ١٢ يومًا ولا جديد هل من الممكن تساعدهم؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «نفيدكم بأنَّ عملية الاسترجاع قد تستغرق في حال كانت طريقة الدفع (كاش - سداد) من 3 أيام إلى 21 يومًا، وفي حال السداد بالبطاقة الائتمانية مدة الاسترجاع إلى 45 يوم عمل».

وأضاف: «ويمكنك الاستعلام عن طلب الاسترجاع عبر زيارة الرابط (اضغط هنا)».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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