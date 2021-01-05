أخبار السعودية اليوم.. اتفاق لفتح الأجواء والحدود السعودية- القطرية.. و«الأحوال المدنية» تطلق «الهوية الرقمية»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث كشف وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد الناصر، عن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم، وإلى التفاصيل:

الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر

أكد وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد الناصر، اليوم الإثنين، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم، وأوضح أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالين مع سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، وأمير قطر، تميم بن حمد، من أجل توقيع بيان قمة العلا.

ولي العهد: سياسة السعودية تعزز المصالح العليا لمجلس التعاون

صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

«المصالحة الخليجية».. مجلس التعاون يرحب بالتقارب السعودية القطري

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الإثنين، بفتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر، الذي أعلنه وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، مؤكدًا أن هذه الخطوة والتي تأتي عشية انعقاد الدورة 41 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة العلا، والتي تنطلق أعمالها، غدًا الثلاثاء، إنما يعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاح القمة والتي تنعقد في ظل ظروف استثنائية.

وزير الطاقة: أنجزنا أكبر اتفاق لخفض الإنتاج.. والطلب ما زال هشًّا

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الطلب على الوقود ما زال هشًا.. والطفرة الجديدة لفيروس كورونا لا يمكن التكهن بعواقبها، لكنه أشار إلى التوصل لأكبر التزام بخفض إنتاج النفط منذ 4 سنوات، وأوضح وزير الطاقة «في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة أوبك»، أن حالة عدم اليقين ما زالت مستمرة في أسواق النفط، ونبه إلى ضرورة أن يظل الجميع في حالة حذر وتجاوب بمرونة مع أي تطورات جديدة.

عادل الجبير بعد منحه جائزة «الاعتدال» لعام 2020: شكرًا أمير مكة

تقدم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بجزيل الشكر والتقدير للأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ولمعهد الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز على تشريفه بمنحه جائزة الاعتدال لعام 2020، وقال الجبير، عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: «كل ما قمت وأقوم به بتوجيهات قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله-».

وزارة الصحة: 3 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كوروونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة، وتصدرتها منطقة الرياض 34 حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 28 حالة، وسجلت المنطقة الشرقية 15 حالة، ومنطقة المدينة المنورة 6 حالة، والحدود الشمالية 3 حالات، وسجلت منطقتا الجوف ونجران حالتين لكل منهما، وتم تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من مناطق: «تبوك، وعسير، وجازان، والقصيم».

الأحوال المدنية: إطلاق «الهوية الرقمية» عبر تطبيق «أبشر أفراد»

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر أفراد» تحت مسمى «الهوية الرقمية»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الهوية الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق «أبشر أفراد» متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير QR Code، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

«أبشر»: خطوتان للتعامل مع رسالة «إيقاف خدمات صاحب الهوية»

جددت منصة «أبشر»، التذكير بآلية التعامل مع الرسالة التي تصل للمستفيدين تخطرها بـ«إيقاف خدمات صاحب الهوية»، وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه في حال ورود الرسالة المشار إليها، يتم الدخول لحساب المستفيد بمنصة أبشر واختيار أيقونات: «الخدمات الإلكترونية - الاستعلام عن قيود السفر وتقديم الخدمات»

بالفيديو.. قائد «شاحنة نظافة» يعرِّض مركبات للخطر.. و«المرور» يضبطه

ألقى رجال المرور القبض على قائد «شاحنة نظافة»، عرض المارة والمركبات للخطر على أحد الطرق، جاء ذلك تفاعلًا من المرور على بلاغ موثق بالفيديو ورده عبر حسابه «المرور السعودي»، بموقع «تويتر»، تضمن قيام سائق الشاحنة المشار إليه بالقيادة بطريقة غير نظامية.

مركز الأرصاد يعلن «طقس الثلاثاء»: سحب رعدية على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس غدٍ الثلاثاء، سماءً غائمةً جزئيًا، تتخلَّلها سحبٌ رعديةٌ ممطرة، على مرتفعات مناطق: «جازان، وعسير، والباحة، ومكةَ المكرمة»، كما توقَّع المركز، تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق: «حائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والشرقية» والمرتفعات الجنوبية الغربية.

اقرأ أيضًا :

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. «وزير التعليم» يكشف مصير الدراسة «عن بعد».. و«الصحة» توضح أسباب مرض الليشمانيا وطرق الوقاية

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية