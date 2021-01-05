القبض على شخص نشل امرأة مشاركة بإحدى فعاليات رالي داكار

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة تربة ألقت القبض على شخص قام بنشل امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار.

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة -بفضل الله- من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.