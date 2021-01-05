الأمير فيصل بن فرحان يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية الكويتي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا بالشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.