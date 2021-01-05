الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية الكويتي

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، بمعالي الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.