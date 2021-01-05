شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث الموضوعات المشتركة مع نظرائه في عُمان واليونان والهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالات هاتفية مع نظرائه في سلطنة عُمان واليونان والهند.

واستعرض سموه مع معالي وزير الخارجية بسلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث سموه مع معالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه مع معالي وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.