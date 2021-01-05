شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد بخصوص قطر: ولاؤنا لولاة أمرنا مُطلق وبيعتنا لهم دائمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على إعلان التوصل إلى اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر، مستنكرًا المطالبين بالحيادية.

وقال ابن مساعد: " سؤال يُطرح ببجاحة على من تصدّوا للدفاع عن بلدهم :والآن ما هو موقفكم بعد الصلح، ألم يكن الأجدى السكوت ولزوم الحياد؟ " .

وتابع: " هذا كمن يسأل جنديّاً في معركة تخوضها بلاده :لماذا لا تلقي سلاحك وتتوقف عن الدفاع عن بلدك وتكون محايدًا؟ كون هذه المعركة التي تخوضها الآن ستنتهي في يومٍ ما ".

واستكمل: " بالمناسبة هذا منطق ينطبق على طرفي الأزمة فلا يمكن أن يُسأل من يدافع عن (وطنه)لماذا تفعل ذلك؟ سيمّا إن كان هذا الدفاع بعيدًا عن الفحش في القول و الخوض في الأعراض " .

وأضاف: " سأظل أدافع عن بلادي في أي نزاع ولو دام ساعةً من نهار وسأظل حربًا على من حاربها وسلمًا لمن سالمها أيًّا كان وفي كل آن" .

واستدرج قوله: " تحت بيرق سيدي سمعٍ وطاعة، نحن مع ولاة أمرنا فيما يرونه وولاؤنا لهم مطلق وبيعتنا لهم دائمة، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ الخليج العربي وجميع دوله ونسأله أن يؤلف القلوب ويزيل كل ما يؤدي الى الفرقة والشقاق " .

وشدد ابن مساعد على فخره بكل موقف اتخذه في الدفاع عن المملكة.