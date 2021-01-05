شكرا لمتابعة خبر عن رسالة هامة من السفارة للمواطنين في واشنطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالمواطنين الابتعاد عن اماكن التجمعات والتظاهرات المزمعة في العاصمة واشنطن.

وتصحت السفارة باتباع تعليمات السلطات المحلية، منوهة أن السفارة ستكون مغلقة يومي ٥ و ٦ يناير، ويستأنف العمل يوم الخميس ٧ يناير ٢٠٢١.

وأشارت إلى أنه في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة.

يذكر أن الحرس الوطني الأمريكي انتشر في العاصمة، واشنطن قبل 48 ساعة من تظاهرة مؤيدة لدونالد ترامب، قبل تصويت الكونجرس على إقرار نتيجة الانتخابات الرئاسية في 6 يناير القادم.