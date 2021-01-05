شكرا لمتابعة خبر عن الموكلي: شركة المياة مظلومة..ودورنا إدارة التكلفة وليس رفعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، بأن الشركة هي جهة تنفيذية تطبق ما يعتمده المنظم لها، قائلا: " الشركة مظلومة " .

وأوضح الموكلي خلال رده على سؤال بشأن مدى إمكانية رفع تعرفة المياه في المملكة، أن المنظم بدوره يدرس التكلفة كل سنة وعلى ضوئها هو من يقرر هل يرفع التعرفة أم لا.

وأضاف: " دورنا أن ندير التكلفة وليس اعتماد تعرفة أو رفعها، حتى الاجتماعات الخاصة بدراسة التعرفة لا نحضرها لأننا لسنا جزءاً منها ".