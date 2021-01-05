“شرطة مكة”: القبض على مواطن ظهر في فيديو متداول يقوم بنشل امرأة مشاركة في فعاليات رالي داكار

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على شخص ظهر في فيديو متداول يقوم بنشل امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار في محافظة تربة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهم، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأكد أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة. Source akhbaar24.argaam





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