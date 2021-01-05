توفير أجهزة مزيل «الرجفان القلبي» الآلي بمطارات السعودية

انتهت الهيئة العامة للطيران المدني من توفير وتأمين أجهزة مزيل الرجفان القلبي الآلي في مطارات المملكة، في مبادرة حرصت بها على توفير الإسعافات الأولية للحالات الطارئة داخل صالات السفر، وتقديم أعلى درجات السلامة والإسهام بالحفاظ على أرواح العاملين والمسافرين عبر مطارات المملكة.

وتهدف الهيئة بالمبادرة إلى سرعة الاستجابة وتوفير الإسعافات الأولية للحالات الطارئة داخل صالات السفر، والارتقاء بمستوى السلامة للمسافرين والعاملين بصالات المطارات الدولية والداخلية، كما تضمنت مبادرة الهيئة في مرحلتها الأولى توفير «78» جهازاً في «14» مطاراً وهي: «مطار الملك عبد العزيز الدولي» «صالة 1»، ومطار الطائف الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار الملك عبد الله الدولي بجازان، ومطار حائل الدولي، ومطار الأمير سلطان الدولي بتبوك، ومطار الجوف الدولي، ومطار الأمير نايف الدولي بالقصيم، ومطار الأحساء الدولي، ومطار الأمير عبد المحسن الدولي بينبع، ومطار نجران، ومطار الأمير عبد المجيد بالعلا، ومطار الوجه، ومطار خليج نيوم».

يشار إلى أن أجهزة مزيل الرجفان القلبي الآلي «AED» التي قامت بتوفيرها الهيئة العامة للطيران المدني في المطارات السعودية تتميز بسهولة الاستخدام والأمان، ويقوم الجهاز بإعطاء تعليمات صوتية للمنقذ أو المسعف «المستخدم» باللغتين «العربية والإنجليزية» خلال عملية الإنقاذ، وإمكانية استخدامه على البالغين والأطفال حتى يتم إسعاف المريض بكفاءة عالية وسهولة وأمان.

كما يعمل الجهاز بفحص ذاتي لمكوناته وإرسال التقارير الدورية لإدارة الطوارئ المختصة وإمكانية تحديثه عن بُعد مما يوفر تكاليف الشحن والتشغيل، وتم شرح استخدام الأجهزة للجهات الحكومية والعاملين بصالات المطار، وسيتم تدريب المختصين بالمطارات لتقديم دورات معرفية دورية للموظفين والعاملين.

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