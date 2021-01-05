محمد الفلاح - السعودية تستبدل البطاقة الشخصية لمواطنيها بأخرى إلكترونية عبر الهاتف الجوال

الثلاثاء 5 يناير 2021

كشفت السعودية، الاثنين، عن بطاقات شخصية إلكترونية يتم استخراجها عبر الهاتف الجوال، كإثبات شخصي بديل للبطاقات الشخصية التقليدية.



وأطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، البطاقات الإلكترونية الجديدة التي يمكن الحصول عليها عبر تطبيق الوزارة الشهير ”أبشر أفراد“.

وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، إن الهوية الرقمية الجديدة، ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق ”أبشر أفراد“ متضمنةً رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code).

وتتيح الخدمة الجديدة، للسعوديين، إمكانية تنزيل نسخة من الهوية الرقمية على الجهاز الذكي للاستفادة منها في أي وقت دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ودون الحاجة لحمل البطاقة الشخصية.

ويتيح تطبيق ”أبشر“ للسعوديين والوافدين الأجانب، الحصول بشكل إلكتروني وعبر هواتفهم النقالة، على كثير من الخدمات الحكومية، مثل استخراج وثائق وأذونات ورخص تتعلق بالسفر والإقامة وتسجيل المواليد.