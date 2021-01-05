السعودية | بعد انتشار فيديو.. القبض على مواطن نشل امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار

المناطق - الرياض

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة – بفضل الله – من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.