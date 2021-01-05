السعودية | “الحبوب”: مشروع صوامع ينبع يهدف للخزن الإستراتيجي بسعة 120 ألف طن

المناطق - الرياض

نظم فرع المؤسسة العامة للحبوب بمحافظة ينبع أمس، جولة ميدانية تعريفية على مشروع صوامع ينبع الخرسانية والمقام بميناء ينبع التجاري، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمختصين.

وقدم المهندس عبد الله بن إبراهيم الرويتع مدير عام المشاريع بالمؤسسة العامة للحبوب، عرضا مرئيا لتعريف الحضور بالمشروع يتضمن المشروع ومنشآته ووحداته، والذي يعد مشروعاً تنموياً ذا طابع إستراتيجي وحيوي ضمن مبادرة برنامج فعال للأمن الغذائي والخزن الإستراتيجي ( أحد مبادرات برنامج التحول الوطني) والذي يهدف إلى تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح بالمملكة.

من جانبه أوضح المهندس على مهدي عسيري مدير الفرع بينبع، أن الهدف من المشروع هو الصوامع التخزينية سعة 120 ألف طن مع المرافق والتسهيلات، يندرج تحت مبادرة فعال للخزن الإستراتيجي والأمن الغذائي، وهو مشروع إستراتيجي يهدف لتوفير القمح للمنطقة، ويعزز طاقة استقبال المملكة للحبوب عن طريق موانئ المملكة لتحقيق الأهداف الخاصة بالمبادرة من الأمن الغذائي للمنطقة، كما يعد المشروع من المشاريع الحيوية الهامة التي تسهم أيضا في توفير وخلق فرص التوظيف المباشر وغير المباشر للمنطقة، مع إمكانية إضافة صوامع مستقبلية بطاقة تخزين تصل إلى 120 ألف طن، لتصبح السعة الإجمالية في المستقبل 240 ألف طن.