شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت: اتفاق على فتح الحدود بين المملكة وقطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، في بيان له أمس، أن أمير الكويت نَوَّاف الأحمد الجابر المبارك الصباح أجرى اتصالاً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وبناء على اقتراح الأمير الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتباراً من مساء أمس الاثنين.