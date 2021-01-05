شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «الجبير» بجائزة الاعتدال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير بجائزة الاعتدال للعام 1441هـ/‏ 2020م. جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماعا بمقر الإمارة في جدة، بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز نائب رئيس أمناء الجائزة د. عبدالرحمن اليوبي، وعميد معهد الاعتدال الأمين العام للجائزة د. الحسن المناخرة.

وقال سموه: «يسعدني أن أعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 1441هـ/‏ 2020م، وهو وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، نظير جهوده المميزة والواضحة التي مثلت المملكة في المحافل الدولية، مستندا إلى مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، التي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادة وشعبا جوهرها التسامح، والطرح الفكري، والسياسي المعتدل في المحافل والمنصات الدولية كافة».