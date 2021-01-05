شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لمعيلات الأيتام بعدن والساحل الغربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول ضمن مشروع «بذرة أمان»، دورات تدريبية متنوعة لمعيلات أسر الأيتام في محافظة عدن والساحل الغربي.

وشملت الدورات مجالات: التصوير، والإنتاج، وصناعة البخور، والخياطة، وإعداد المعجنات، استفاد منها 50 معيلة.

وجرى في ختام الجلسات التدريبية تسليم المشاركات شهادات حضور، بالإضافة إلى أدوات مهنة متكاملة تعينهن لفتح وإطلاق مشاريعهن الخاصة.

ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة لصالح الأيتام وأسرهم في اليمن من خلال تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي لهم وإدماجهم في المجتمع، إضافة إلى تمكين المعيلات وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني.

ويأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.