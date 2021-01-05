شكرا لقرائتكم خبر عن 37372 مستفيدا من طوارئ المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم قسمُ الطوارئ في مستشفى المدينة المنورة العام خِدْماته لـ 37372 مستفيدًا، وذلك خلال عام 2020م. وأوضحت «صحة المدينة المنورة» أن قسم المختبر أجرى 727096 فحصًا مخبريًّا، واستقبلت العيادات الخارجية 26197 مراجعًا، فيما استقبل قسم العيادات الافتراضية 1053 مريضًا، وتم تقديم الخِدْمات الطبية اللازمة لهم عن بُعد، إضافةً إلى ذلك تم خلال نفس الفترة إجراء 318 عملية جراحية عامة و51 عملية جراحة مناظير للجهاز الهضمي، وبلغ عدد المرضى المنومين 3159 مريضًا، وتم تنويم 522 مريضًا في العناية المركزة.