شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين البرنامج الدعوي «الأسرة والإجازة» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّنَ صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه في قصر الحكم أمس، البرنامج الدعوي «الأسرة والإجازة»، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الرياض لمدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة د. أحمد الفارس.

وشاهد سموه فِيلْمًا تعريفيًّا عن البرنامج، الذي يُعنى بتوعية أفراد المجتمع وإرشادهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويعزز ويرسخ في نفوسهم قيم الانتماء والمواطنة ومبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر -حفظهم الله- ويحذرهم من الفرق الضالة والجماعات المنحرفة.

وثمَّن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة في سبيل نشر الوعي والدعوة للخير والنماء والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة، التي تخالف منهج هذه البلاد القائم على القرآن الكريم والسنة النبوية.