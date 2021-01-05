شكرا لقرائتكم خبر عن «الخوارج شرار الخلق».. لوحات إلكترونية ومعارض ذكية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر، مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة «الخوارج شرار الخلق»، واطلع محافظ الخبر سليمان الثنيان، أثناء زيارة رئيس هيئة محافظة الخبر الشيخ أحمد كريري، على الحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

وتستهدف الحملة، التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي فروعها بمناطق المملكة، تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما تستهدف التعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة، التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج، مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

من ناحيته، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من أداء الرئاسة العامة لواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقًا لرسالتها، التي ترى أن من أوجب الواجبات عليها التحذير من هذه الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد الخوارج، لذا أطلقت هذه الحملة المباركة للتوعية من خطر فكر فرق الخوارج ومعتقدهم على البلاد والعباد وما تسببه من شق الصف وتفرق جماعة المسلمين.