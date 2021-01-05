شكرا لقرائتكم خبر عن «غذاؤكم أمانة».. إغلاق 9 منشآت مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية شرق الدمام، 9 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك سعيًا لتحسين بيئة المنشآت الغذائية، وتقديم خدمات أفضل للمتسوقين. وتمثلت المخالفات في سوء حفط وتخزين المواد الغذائية، ومخالفات في تجهيزات المبنى، وذلك ضمن حملة «غذاؤكم أمانة».

كانت إدارة الحدائق بالبلدية قد واصلت أعمالها في تحسين التربة الزراعية بشارع الملك سعود بحي بترومين، بإضافة الرمل والسماد وزراعة مغطيات التربة في الجزر الوسطية لتعزيز نمو الأشجار والشجيرات، وذلك ضمن حملات تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.