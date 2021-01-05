شكرا لقرائتكم خبر عن الشلعان: الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية العقول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، مدير عام تعليم الشرقية السابق د. ناصر الشلعان، جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهما الكبير، ومتابعتهما الدقيقة لتعليم المنطقة الشرقية، وذلك ترجمة للدعم السخي لقطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة - أعزها الله - لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وتقدم د. الشلعان، لكافة منسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية بكلمات الشكر وعظيم الامتنان نظير ما بذلوه ويبذلونه من جهود متميزة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي ترسم خارطة طريقها وزارة التعليم، والتي كان لها الأثر الكبير والملموس في أن يكون تعليم الشرقية متميزا على مستوى المملكة، وحاضرا في المحافل الدولية.

وقال: «اليوم أنتقل إلى موقع آخر أتشرف فيه بخدمة التعليم في مملكتنا الغالية بعد مضي ثلاثة أعوام -شرفت بها مديرا لتعليم الشرقية- أكسبتني خبرة وأضافت لي الكثير»، مضيفا: «يسرني ويشرفني أن أشكر تلك الثقة الكريمة التي منحني إياها وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، بتكليفي وكيلا للوزارة للشؤون المدرسية، وأسأل الله تعالى أن يعينني على أداء مهامي ومسؤولياتي على أكمل وجه».