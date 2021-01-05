شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 43 مخيما عشوائيا غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت إدارة المراقبة والنظافة العامة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 43 مخيمًا عشوائيًا، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك بالتعاون مع الضبط بشرطة الدمام، ومطار الملك فهد الدولي، ضمن جهود الحفاظ على المظهر العام، وإزالة الصنادق والمخيمات بنطاق البلدية.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة صحة البيئة، جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.