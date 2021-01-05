شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تخصصات دبلوم بـ«تقنية بنات» حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حددت الكلية التقنية للبنات بمحافظة حفر الباطن يوم الثامن من شهر جمادى الآخرة القادم آخر موعد لاستقبال طلبات القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني 1442هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأشارت الكلية إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية «التقنية الإدارية - تسويق» و«تقنية تصميم الأزياء وإنتاج المنسوجات» و«تقنية التزيين النسائي - تخصص الشعر والبشرة».