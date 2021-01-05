شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة أمنية لـ«التدابير الوقائية» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابعت الجهات الأمنية بمحافظة القطيف أمس، الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وشملت جولة رجال الأمن الميدانية، الأسواق التجارية، والكورنيش، والعديد من المحال التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام العاملين بهذه الإجراءات، بضبط المخالفات، التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.