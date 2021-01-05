شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف مخالفة لـ«الاحترازات» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت وزارة الداخلية، 15.766 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد المتسبب لـ«كوفيد-19» خلال أسبوع، وذلك للفترة من 12 /5 / 1442، حتى ‏‏18 /5 / 1442.

وأوضحت إحصائية الداخلة أن المخالفات توزعت على المناطق كالتالي: منطقة الرياض 5056، منطقة مكة المكرمة 2544، منطقة القصيم 1970، منطقة المدينة المنورة 1621، منطقة الجوف 1447، المنطقة الشرقية 1002، منطقة تبوك 604، منطقة حائل 439، منطقة عسير 292، منطقة الحدود الشمالية 277، منطقة الباحة 244، منطقة نجران 196، منطقة جازان 74.