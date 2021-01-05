شكرا لقرائتكم خبر عن «رحلة آمنة» تكافح «الفيروس» بمطار الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة «رحلة آمنة»، والتي تستهدف توعية المسافرين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس « كورونا » المستجد، بالشراكة مع مطار الملك فهد الدولي، والتي استمرت عدة شهور، وبمشاركة 50 متطوعا ومتطوعة أنجزوا ساعات تطوعية طويلة لنشر ثقافة الوعي حول تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

وذكر وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، أن المبادرة تستهدف توعية المسافرين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال قيام المتطوعين بفحص العلامات الحيوية للمسافرين في المطار، وكذلك تنظيم دخولهم والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية.

وقال: إن المبادرة تأتي من باب الشراكة الإستراتيجية المجتمعية بين الأمانة ومطار الملك فهد الدولي لمنع انتشار فيروس «كورونا»، مشددا على أهمية ودور المتطوعين في توعوية المسافرين، والتي تأتي امتدادا للخطط التوعوية التي تنفذها إدارة المشاركة المجتمعية للرفع من المستوى التثقيفي لدى كافة المسافرين لمنع انتشار هذا الفيروس.