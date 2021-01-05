تعرف على رقم بيتزا هت جدة

يعد سلسلة مطاعم بيتزا هت من أقدم و أعرق المطاعم في مجال صناعة البيتزا و المعجنات،ليس في المملكة العربية السعودية فقط بل في كافة أنحاء العالم، حيث يعود تاريخ إنشائها عام 1958 علي يد الاخوين دان و فرانك كيرني في مدينة ويتشتا الواقعة في ولاية كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية، و واصلت سلسلة مطاعم بيتزا هت نجاحها حتي اجتاحت العالم بأكمله وصولا إلى الشرق الأوسط بشكل عام و المملكة العربية السعودية علي وجه التحديد.

منيو بيتزا هت

بيتزا هت سوبر سوبريم

فيري فيجي (وسط /كبير).

كلاسيك مارغريتا .

تشيكن سوبريم.

بيتزا تونة .

هوت ستاف بقر .

هوت ستاف دجاج.

بيتزا الروبيان .

بيتزا المأكولات البحرية..

دجاج ألفريدو بالفرن.

باستا الخضروات بالفرن.

أجنحة دجاج بوفالو .

تريو بلاتر .

خبز بالثوم سوبريم بجبنة موزاريلا.

بطاطس ودجز .

موزاريلا ستكس.

تشيزي بوبس.

شوكليت كيك.

تشيز كيك فراولة.

سينابارتس بالسكر الابيض .

بيبسي / سفن اب / ميراندا.

لازانيا.

مواعيد العمل بفروع بيتزا هت بمدينة جدة

مواعيد العمل في فروع مطعم بيتزا هت بمدينة جدة : من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الثانية إلا ربع بعد منتصف الليل.

أما بالنسبة بيوم الخميس والجمعة فيبدأ العمل من الساعة الحادية صباحاً حتى الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل.

و يمكنك أيضاً التواصل مع خدمة عملاء بيتزا هت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية علي مدار ال 24 ساعة لتقديم الشكاوي والاستفسارات و المقترحات من خلال الطرق الآتية :

رقم الهاتف :6778050 – 6778052.

البريد الالكتروني :http://www.pizzahut.com

عنوانين فروع مطعم بيتزا هت بمدينة جدة

حي المحجر.

حي التحلية.

الكورنيش.

حمراء.

السليمانيه.

الروضة.

حي السامر.

حي الصفا.

حي المرجان.

حي المحمدية.

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