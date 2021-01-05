اخبار السعوديه

تعرف على رقم بيتزا هت جدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

يعد سلسلة مطاعم بيتزا هت من أقدم و أعرق المطاعم في مجال صناعة البيتزا و المعجنات،ليس في المملكة العربية فقط بل في كافة أنحاء العالم، حيث يعود تاريخ إنشائها عام 1958 علي يد الاخوين دان و فرانك كيرني في مدينة  ويتشتا الواقعة في ولاية كانساس  بالولايات المتحدة الأمريكية، و واصلت سلسلة مطاعم بيتزا هت نجاحها حتي اجتاحت العالم بأكمله وصولا إلى الشرق الأوسط بشكل عام و المملكة العربية السعودية علي وجه التحديد.

تعرف على رقم بيتزا هت جدة 3 5/1/2021 - 12:15 ص

منيو بيتزا هت

  • بيتزا هت سوبر سوبريم
  • فيري فيجي  (وسط /كبير).
  • كلاسيك مارغريتا .
  • تشيكن سوبريم.
  • بيتزا تونة .
  • هوت ستاف بقر .
  • هوت ستاف دجاج.
  • بيتزا الروبيان .
  • بيتزا المأكولات البحرية..
  • دجاج ألفريدو بالفرن.
  • باستا الخضروات بالفرن.
  • أجنحة دجاج بوفالو .
  • تريو بلاتر .
  • خبز بالثوم سوبريم بجبنة موزاريلا.
  • بطاطس ودجز .
  • موزاريلا ستكس.
  • تشيزي بوبس.
  • شوكليت كيك.
  • تشيز كيك فراولة.
  • سينابارتس بالسكر الابيض .
  • بيبسي / سفن اب / ميراندا.
  • لازانيا.

تعرف على رقم بيتزا هت جدة 1 5/1/2021 - 12:15 ص

مواعيد العمل بفروع بيتزا هت بمدينة جدة

مواعيد العمل في فروع  مطعم بيتزا هت بمدينة جدة : من السبت إلي الأربعاء  في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الثانية إلا ربع بعد منتصف الليل.

أما بالنسبة  بيوم الخميس والجمعة فيبدأ العمل من الساعة الحادية صباحاً حتى الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل.

و يمكنك أيضاً التواصل مع خدمة عملاء بيتزا هت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية علي مدار ال 24 ساعة لتقديم الشكاوي والاستفسارات و المقترحات من خلال الطرق الآتية :

رقم الهاتف :6778050 – 6778052.

البريد الالكتروني :http://www.pizzahut.com

تعرف على رقم بيتزا هت جدة 2 5/1/2021 - 12:15 ص

عنوانين فروع مطعم بيتزا هت بمدينة جدة

  • حي المحجر.
  • حي التحلية.
  • الكورنيش.
  • حمراء.
  • السليمانيه.
  • الروضة.
  • حي السامر.
  • حي الصفا.
  • حي المرجان.
  • حي المحمدية.

إقرأ أيضاً

رقم مطعم فريج صويلح السالمية، المباركية، أسواق القرين، منيو المطعم

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا