شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مكة: إيصال الكهرباء للمنازل بلا صكوك قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تستعد أمانة العاصمة المقدسة لإطلاق خدمة استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي من دون صكوك وفقاً للضوابط المعلن عنها.

وعلمت "الخليج 365" أن الأمانة أكملت بناء النظام الخاص باستقبال الطلبات ودشنته في البنية الداخلية للموقع الإلكتروني الخاصة بالمطورين؛ تمهيدا لاختباره من قبل الإدارات والجهات ذات العلاقة اليوم وغدا، على أن يتم إطلاقه للمواطنين في الأيام القليلة القادمة بعد نجاح تجربته وربطه مع المكاتب الهندسية.

وتتضمن ضوابط وشروط إدخال التيار الكهربائي للمنازل التي من دون صكوك ملكية، أن لا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة أو مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير أو مقامة على أراضٍ حكومية أو لا يمكن تملكها للمواطنين. ومنح ملاك هذه المنازل مهلة عام تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية وإلا فسيحق لشركة الكهرباء فصل التيار عنها بعد التنسيق مع اللجنة المختصة التي تضم في عضويتها إمارة المنطقة والأمانة وقطاعات خدمية أخرى.